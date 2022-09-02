İzmir Fuarı bugün 91. kez kapılarını açıyor

TÜRKİYE'NİN ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran Cumhuriyet mirası İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bugün 91. kez kapılarını açıyor. 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İzmir Fuarı, uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'ya da ev sahipliği yapacak. 91'inci İEF ile Terra Madre Anadolu İzmir'in ortak açılış töreni bugün saat 20.00'de Kültürpark Lozan Kapısı'nda yapılacak. Törenin öncesinde İzmirliler çifte fuar coşkusunu kente kortejle yayacak. Açılış seremonisinin ardından protokol üyeleri Fuar'ı ziyaret edecek. Fuar ziyaretçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik dolu günler geçirecek

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