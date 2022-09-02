‘Türkiye muazzam bir patlama yapabilir’

Dünyaca ünlü Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaşan Brooks, Türkiye'nin net ihracatının son 2 yılda GSYİH'ye olumlu katkıda bulunduğunun altını çizdi. Brooks, "Türkiye ekonomisi muazzam bir patlamayı yapabilir. dedi" Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için, imalat ve turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti.

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