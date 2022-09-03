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Haberler Ekonomi 1500 hakim ve savcı adayı alınıyor

1500 hakim ve savcı adayı alınıyor

3.9.2022

1500 hakim ve savcı adayı alınıyor

ADALET Bakanlığınca, 1500 hakim ve savcı adayı alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bu yıl için yazılı sınav ve mülakat ile 1200 adli yargı hakim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 150 de idari yargı hakim ve savcı adayı alınacak.

Yazılı sınavlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26-27 Kasım'da yapılacak, sınavlar Ankara'da 2, İstanbul'da 2 ve İzmir'de bir sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlara başvurular, 4-11 Ekim tarihlerinde bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

YARGITAY'A 151 SÖZLESMELİ PERSONEL
YARGITAY Başkanlığınca, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 151 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yazılı ve sözlü sınavların ardından 60 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, 10 mübaşir, 1 mütercim/tercüman, 10 şoför, 60 hizmetli, 10 da çeşitli teknik alanlarda teknisyen alınacak. Başvurular 5-9 Eylül arasında yapılacak.

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