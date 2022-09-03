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Haberler Ekonomi Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini onaylamasının ardından Avukatlık asgari ücret tarifesi nasıl olacak, ücretler ne kadar olacak? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Avukatlık Yeni Asgari Ücret Tarifesine dair detaylar...

03.09.2022, 09:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 09:25

Avukatlık asgari ücret tarifesi ile ilgili detaylar Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın paylaşımının ardından gündem oldu. Avukatlık işlemlerinde ödenecek olan yeni asgari ücret tutarları Adalet Bakanlığı tarafından onay aldı. Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi hangi işlem ne kadar, kaç TL'den başlıyor 2022 ? Soruları hızla araştırılmaya başlandı.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

AVUKATLIK YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2022

2022 - 2023 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarifede avukatlara davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler yer aldı.

Tarifeye göre, uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek. Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak. Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 17 bin 800 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 8 bin 400 lira avukatlık ücreti ödemesi yapılacak.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, takip eden her saat için 700 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, izleyen her saat için bin 300 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2021

Avukatlık asgari ücret tarifeleri geçtiğimiz 2021 yılı için Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödemesi yapılıyordu. Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1405, izleyen her saat için 695 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 1030, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 1350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınıyordu.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 13 bin 875, duruşmalı işlerde 24 bin lira avukatlık ücreti ödeniyordu. Ceza soruşturma evresindeki işler için 1550, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 2 bin 175, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 5 bin 100, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 10 bin 250 lira avukatlık ücreti ödenmekte. Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödenmekte.

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