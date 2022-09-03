Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücretler ne kadar oldu, ücret tarifesi nasıl olacak 2022?

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2021

Avukatlık asgari ücret tarifeleri geçtiğimiz 2021 yılı için Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödemesi yapılıyordu. Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1405, izleyen her saat için 695 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 1030, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 1350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınıyordu.