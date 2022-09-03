İhracat pazarını çeşitlendireceğiz

Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından hayata geçirilen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin 4'üncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde yapılan zirveye katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, SABAH Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu ile Ekonomi Müdürü ve yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı.

KAZANCI CEZA OLARAK YAZACAĞIZ

İkinci el otomotive getirilen 6 bin km ve 6 ay şartının 15 Eylül itibariyle uygulamaya gireceğini belirten Bakan Muş, "Ekimde Meclis'in açılmasıyla birlikte ceza düzenlemeleri için yetkiyi alacağız. Koyduğumuz kuralın arkasından dolanma oluyorsa biz bunu tespit edeceğiz. Kazancın tamamını ceza olarak yazacağız. İkinci el sıfır diye satılan araçlarda ortalama kâr marjının iptaline kadar gideceğiz" dedi.

İhracatta yıl sonu 250 milyar dolar hedefinin sürdüğünü belirten Bakan Muş, "Yeni stratejilerle farklı pazarlara gitmeye, pazarı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Uzak Doğu'daki bazı ülkelere odaklanmak istiyoruz ama bunlar zaman alacak. Avrupa'da yavaşlayan talep bizim ihracatımızı zorluyor" diye konuştu. Zirvenin açılışında konuşan SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, grup olarak iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

'EN YÜKSEK AGUSTOS RAKAMINA ULASTIK'

TİCARET Bakanı Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı. Ekonomimiz daha da güçlenerek büyümeye devam edecek" dedi.

■ MEHMET BONCUK