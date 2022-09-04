Bayraklı ve Buca’nın stantlarına büyük ilgi

Kapılarını 91'inci kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Bayraklı Belediyesi, standı ve projeleriyle dikkat çekti. Belediyeler Sokağı'nda, Bayraklı ile belediye projelerinin tanıtıldığı ve Smyrna Höyüğü'nde sergilenen antik dikitlerin figürlerinin yer aldığı 90 metrekarelik stant beğeni topladı. Stantta, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundu.

MİNİKLER UNUTULMADI

Bu yıl 'İzmir'in kalbi Bayraklı' temasıyla spordan sanata, kültürden sağlığa kadar yürütülen çalışmaların tanıtıldığı stantta vatandaşlarla buluşan Başkan Serdar Sandal, ziyaretçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuardaki Buca Belediyesi standı da büyük ilgi gördü. Stantta ziyaretçilere belediye fidanlığında yetiştirilen zeytin, bardacık ve Sultaniye üzümü fidanları armağan edildi.

İzmir, bu yıl Kültürpark'ta 91. İEF ile dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye ev sahipliği yapıyor. Buca Belediyesi de, eş zamanlı düzenlenen fuarlarda iki ayrı stant ile kentin tanıtımını yapıyor. Buca Belediyesi, küçük ziyaretçilerini de unutmadı. Balon şişirme ve yüz boyama etkinlikleri çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 11 Eylül'e kadar herkesi stantlarına beklediklerini söyledi.