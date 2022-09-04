EİB’den 1 milyar 548 milyon dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Ağustos ayında ihracatını yüzde 7'lik artışla 1 milyar 446 milyon dolardan, 1 milyar 548 milyon dolara taşıdı. 2022 yılının geride kalan üçte ikilik diliminde ihracatını yüzde 18 geliştirerek 10 milyar 331 milyon dolardan 12 milyar 195 milyon dolara çıkaran EİB, son 1 yıllık dönemde 18 milyar 169 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı. Türkiye son 1 yıllık dönemde 250.8 milyar dolar ihracatla 2022 yılı sonu hedefine Ağustos ayı sonunda ulaştı.

EN ÇOK ARTIŞ TARIMDA

AĞUSTOS ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 2'lik yükselişle 869 milyon dolardan, 883 milyon dolara ilerlerken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 17'lik artışla 474 milyon dolardan 554 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü de, yüzde 7'lik gelişimle ihracatını 103 milyon dolardan 110 milyon dolara taşıdı. EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2021 yılı Ağustos ayına göre ihracatını artırırken, 3 birliğin ihracatında düşüş görüldü.