Enflasyon artışı promosyona yansıyacak

KDK, çalışanların banka maaş promosyonunda, enflasyondaki artışın göz önüne alınarak artış yapılması yönündeki talepleri incelemeye aldı. Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında.

BİR ÇALIŞANIN TALEBİYLE

Kamu Denetçiliği Kurumu, bankaların maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin çalışma başlattı. Başvurular üzerine gerekli incelemelerin ardından ilgili kurumlarla görüşmeler yapacak. KDK, bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçti. Başvuruda, 2021'de SGK ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi bitmeyen maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi talebi yer aldı. Bankayla yapılan promosyon protokolünde 111 lira aylık bedel olarak belirlendi. Bunun 3 yıllık karşılığı olan 4 bin lira da çalışanlara peşin ödendi. Sözleşmenin imzalanmasından sonra artan enflasyonun, promosyon tutarına da aynı oranda yansıması ve enflasyon artışına göre artış yapılması talep edildi.

■ RANA BÜYÜKTAŞ