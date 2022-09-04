Kayak Merkezi’ne sosyal tesis

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin alternatif turizm kaynaklarından daha fazla yararlanılması hedefiyle hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi'nde tamamlanma aşamasına getirilen yeni sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu. Zolan'a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni eşlik etti. 4 katlı yeni sosyal tesisin önümüzdeki kış hizmet vereceğini müjdeleyen Başkan Zolan, "Buraya Ege'nin tüm illeri başta olmak üzere ülkenin birçok yerinden ziyaretçi geliyor" dedi.

KAR kalitesinin çok üst seviyede olduğunu, kayakseverlerden çok olumlu tepki aldıklarını anlatan Zolan, her yıl kayak merkezine talebin arttığını, bu nedenle daha önce yaptıkları sosyal tesisin yetersiz hale geldiğini belirterek, "Mimarisiyle, konforuyla, kullanım alanıyla buraya gelenlerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak standartta yeni bir sosyal tesisin yapılması gerekiyordu. Yoğun bir çalışmayla inşaatın sonuna geldik. Konuklarımızı burada en konforlu şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ Kayak Merkezi, Tavas ilçesinde 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ'da bulunuyor. 1350 m2'lik alana oturan yeni tesis; bodrum, zemin, birinci ve asma kat olmak üzere 4 kattan oluşuyor. Bodrum katta sığınak, bebek bakım odası ve mescitler yer alıyor. Zeminde kayak kiralama, soyunma odaları, tuvaletler ve revir var. Birinci katta 140 m2 giriş terası ve balkona sahip 600 m2'lik bir kafeterya var. İçinde asma katın da bulunduğu kafeterya, 5 ile 12 m. yüksekliğinde değişken çatı duvar formdan oluşuyor ve geniş pencerelerle dışarıdaki manzaranın içeride hissedilmesi önemseniyor. Asma katta farklı büyüklüklerde 3 adet çocuk oyun alanı yer alıyor.

■ SEBAHATTİN ALP