Deniz patlıcanı artık çiftlikte de yetiştirilecek

İç piyasada tüketilmeyen, çoğunlukla Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz patlıcanının doğal ortamının dışında üretilmesi amacıyla Ege Üniversitesinde yürütülen çalışmalarda kuluçka aşaması başarıyla tamamlandı. Yıllık 10 milyon dolara kadar çıkan deniz hıyarı ihracatı, 2022'nin 8 ayında 2 milyon 435 bin dolara ulaştı. EÜ Su Ürünleri Fakültesinin Urla yerleşkesinde KOSGEB desteğiyle başlatılan projenin yürütücüsü olan EÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon, "Kuluçka tesisimizde şu anda yıllık 25 milyon larva kapasitemiz var. Deniz patlıcanının artık laboratuvar boyutundan çıkıp Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde bir alternatif tür olmasını amaçlıyoruz. Kuluçka aşamasından sonra bu yıl yavru yetiştiriciliği aşamasına geçeceğiz." dedi.

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