Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 17 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 2 (iki) adet Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca 8 (sekiz) adet Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 17 (onyedi) adet öğretim elemanı alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...