‘Sağlıkta katkı payının kaldırılmasını istiyoruz’

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için sağlıkta katkı payı ödediğini belirterek, "Bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede olan emeklilerimizin aklında hep katkı payı var. Emekli aylıklarını eriten katkı payı uygulamasından vazgeçilmeli." dedi. Ergün, "Geçinmekte zaten zorlanan emeklilerimiz, bir de sağlık hizmetlerindeki katkı paylarına ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bir emekli hastaneye gittiğinde, ilaç farkı dahil yaptığı ödemeler 100-150 lirayı buluyor. Bu rakam özel hastanelerde 1000-1500 liraya kadar yükseliyor. Emekli aylıklarını eriten katkı payı uygulamasından vazgeçilmeli. Emekliler, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamından çıkartılmalıdır" diye konuştu.

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