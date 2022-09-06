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Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması! İşte çalışmalardaki son durum...

Bakan Bilgin'den flaş EYT açıklaması! İşte çalışmalardaki son durum...

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmasıyla ilgili önemli açıklamarda bulundu. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin aralık ayında gündeme geleceğini söyledi.

AA

06.09.2022, 13:41

Bakan Bilgin’den flaş EYT açıklaması! İşte çalışmalardaki son durum...

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konularının bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.

Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız." bilgisini verdi.

EYT konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir." dedi.

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