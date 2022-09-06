‘Enflasyonun daha da hız kestiğini göreceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz." ifadelerini kullandı. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

YATIRIMI, ÜRETİMİ TEŞVİK

Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu vurgulayan Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor" değerlendirmesinde bulundu. Nebati, politikalarını yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullandıklarını, böylece makine ve teçhizat yatırımlarının, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 arttığına işaret etti.

TÜKETİCİ FİYATLARI BEKLENTİNİN ALTINDA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,27 artacağını öngörmüştü.

EN ÇOK DÜŞÜŞ KÜMES HAYVANLARINDA OLDU

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 24,24 ile üniversite eğitim giderlerinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8 ile kümes hayvanları etinde görüldü. TÜİK verilerine göre, geçen ay üniversite eğitim giderlerindeki artışı yüzde 16,72 ile ilaçlar izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8 ile kümes hayvanları etinde oldu. Bunu yüzde 7,79 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 6,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 5,89 ile taze meyveler takip etti.