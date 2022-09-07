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Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG'ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG'ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt grubundaki motorin'e (mazot) bu gece yarısı 7 Eylül Çarşamba indirim gelecek. Milyonlarca vatandaş bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? sorularını araştırıyor. İşte güncel 7 Eylül Çarşamba günü akaryakıt grubundaki benzin, LPG, motorin fiyatları...

07.09.2022, 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 12:39

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine gelen 77 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

8 Eylül perşembe gününden itibaren ise motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

LİTRE FİYATI 25 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

3 BÜYÜKŞEHİRDE GEÇERLİ OLAN GÜNCEL FİYATLAR İSE ŞÖYLE

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.93 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.06 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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