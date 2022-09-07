Akaryakıt fiyatlarına bu gece indirim geliyor! Benzin, motorin, LPG’ye indirim gelecek mi? İşte 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Motorine gelen 77 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
8 Eylül perşembe gününden itibaren ise motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.
LİTRE FİYATI 25 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE GEÇERLİ OLAN GÜNCEL FİYATLAR İSE ŞÖYLE
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 EYLÜL 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.93 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26.06 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL