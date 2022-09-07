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Haberler Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 12 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

07.09.2022, 09:43

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz "Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri"nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)" dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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