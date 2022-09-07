Uzmanından ‘sahte altın’ uyarısı

ALTIN fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte sahtecilik de arttı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğu belirten, İzmir Yeni Foça'da kuyumcu esnafı İbrahim Betus, 'sahte altın nasıl anlaşılır' sorularına açıklık getirdi.

Betus, "Altının içinde ayarı, patenti ve TSE Belgesi olmalıdır. Güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmaya ve fatura talep etmeye dikkat edilmeli. Mıknatıs gerçek altını çekmez ancak içinde başka materyaller varsa çeker, mihenk taşına sürtme yönteminde altın taş üzerinde sarı rengini bırakır ve ayar suyu ile temizlenmeye çalışıldığında sarı renk kaybolmaz. Kesme yönteminde ise altın kesilerek tekrar ayar suyu ile test edilerek kaplama olup olmadığı veya içerisinde herhangi bir başka materyal olup olmadığı anlaşılır " dedi.