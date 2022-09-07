‘Velilerimiz rahat olsun çocukları bize emanet’

İzmir Kantinciler Odası, okulların açılmasına günler kala oda üyelerini bir araya getirerek güncel sıkıntıları ve beklentileri masaya yatırdı. İzmir'de okul kantinlerinin tüm ülkeye örnek olabilecek seviyede olduğunu söyleyen İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, "Velilerimizin içi rahat olsun. Çocuklar ailelerin bizlere emaneti. Ticaret bizim için ikinci planda. Temiz, kaliteli ürünlerimizle kendi evladımızdan ayırt etmediğimiz öğrencilerin sorumluluğunun bilincindeyiz. Yasaklı ürün satmıyoruz, dışarıdan kötü alışkanlıklara karşı dikkatliyiz, okul içinde öğrencilerimizi gözlüyor, kolluyoruz" dedi.

VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ile İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da katıldı. Toplantı sonunda oda yönetimi güzel bir vefa örneği verdi. Yentür ve Mutlu ile birlikte odanın kurucusu ve 20 yıl başkanlığı yürüten Rasim Topçu'ya da birer teşekkür plaketi verdi.

Toplantıda konuşan İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz, okul kantinlerinin TSE kriterlerine uygun şekilde çalıştığını söyledi. İlçelerdeki tüm sözleşmelerin tamamlandığına da dikkat çeken Yavuz, "Biz evlatlarımıza sahip çıkıyoruz ama okul dışında da korunmaları gerekiyor. Bu noktada okul kapılarının sürekli kapalı tutularak, öğrencinin dışarıdan sağlıksız ve yasaklı ürün almasının önüne geçilmeli. Benimsediği hassas ve kollektif çalışma anlayışıyla kantincilerin gönlünde taht kuran Milli Eğitim Müdürümüz Yentür'den bu konuda sıkı denetimlerin yapılacağının sözünü aldık" diye konuştu.

DAR GELİRLİYE SAHİP ÇIKIN

Okul kantinlerinde bazen üzücü olayların yaşandığına değinen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Ama İzmir'de böyle olaylar yaşanmadı. Hiç yüzümü kara çıkarmadınız, teşekkür ederim" dedi. Kantincilerin çocukları anne baba şefkati ile kucakladığını da hatırlatan Mutlu, "Dar gelirli aileden gelen, kantinde satılan ürünleri alamayan çocuklar olabilir. Onları kucaklayın, ihtiyaçlarını görün. Okulda hangi çocuğun ihmal edilmeyeceğini en iyi siz bilirsiniz" dedi.

'ÇALIŞMA ARKADAŞI OLARAK GÖRÜYORUZ'

OKUL kantini işletmecilerini çalışma arkadaşı olarak gördüklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise şunları söyledi: "Kantincilerin mesleklerinde ticari kaygıyı ön planda tutmadıklarını biliyorum. Onlar geleceğimizin inşası için omuz omuza çalıştığımız dostlarımız. Toplantıdaki sıcak atmosfer de bunu doğruluyor. Çağdaş, bilgili, donanımlı, ülkemizi ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmek ortak hedefimiz. Çocukların örnek aldığı insanlar vardır. Okul kantincileri de bu guruba giriyor. Şimdiki çocuklar çok zeki, onlara iyi örnek oluşturmak için her an dikkatli olmalıyız."