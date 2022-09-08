Polat Makina dogadan aldığı ilhamı markasına yansıtıyor

Polat Makina, 'Ahengi Keşfet' sloganıyla yaşamın her alanına dokunma özelliğini marka imajına yansıtan yeni kampanyasını görücüye çıkardı. Aydın Ticaret Odası'ndaki tanıtım etkinliğine Polat Group Holding ve iştirak firmaları çalışanlarının yanı sıra basın mensupları da katıldı. Hayatımızda yer alan her şeyde bir ahenk olduğunu ifade eden Polat Makina Marka ve Pazarlama Müdürü Aysu Sağdıç, firma olarak doğadaki ahengi ortaya çıkaracak makinaları üreterek ülkemizde ve dünyada önemli işlere imza attıklarını vurguladı. Programda konuşan Polat Makina Genel Müdürü Volkan Polat, ürettikleri santrifüj teknolojileriyle dünya klasmanında yer aldıklarını aktardı. Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ise firmanın başarısı hikayesinde tüm çalışanların emeği olduğunu söyledi.

TANITIM FİLMİ İZLENDİ

Yeni marka imajı #discovertheharmony (#ahengikesfet) tanıtım filminin de izletildiği program sonrası açıklamada bulunan Sağdıç, "Ahengi Keşfet kampanyamızda doğadan aldığımız ilhamı sanat ve metoforik bir dil kullanarak doğa ana ile anlattık. Kampanyamızda yer alan imaj videomuzda balerinin her bir hareketi Polat Makina'nın daima daha ileriye gittiğini yansıtyor" dedi.