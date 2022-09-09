İzmir’in istihdam deposu Ege Serbest Bölgesi

PANDEMI sonrası hızlı büyüme ivmesini sürdüren Ege Serbest Bölgesi, istihdam, ticaret hacmi ve ihracat rakamlarında sağladığı artışla, kent ve ülke ekonomisine güç kazandırmaya devam ediyor. Bölge bu yıl 2 bin 70 kişiye yeni iş alanı açarak toplam istihdam sayısını 23 bin 370 kişiye çıkardı. Ege Serbest Bölgesi ticaret hacmini ise yılın 7 ayında yüzde 12.4 artırarak 2 milyar 977 milyon doların üzerine çıkardı.

Ege Serbest Bölgesi'nin, 2021'de 4.7 milyar dolarlık ticaret hacmi, 2.3 milyar dolarlık ihracat ve 21 bin 300 kişilik istihdam rakamına ulaşarak son 10 yıldaki en iyi büyümeyi yakaladığını hatırlatan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bu ivmenin daha da üst noktalara taşındığını vurguladı.

Güler, Ege Serbest Bölgesi'nin Türkiye ekonomisinin yüz akı endüstri merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Biz başından beri Ege Serbest Bölgesinde yüksek katma değerli ürünleri üreten ve istihdam sağlayan firmaların kümelenmesini hedefledik ve uyguladığımız bu doğru strateji sayesinde bölgemiz birim bazında en değerli ürünlerin üretildiği bir endüstri merkezi haline geldi" dedi.