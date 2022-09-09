Kaybolmaya yüz tutan mesleklere destek

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geleneksel, kültürel ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmeler için oluşturulan 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'na başvuruların artık e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabileceğini bildirdi. Koç, "Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık-zanaatkarlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını temin etmek, ustaçırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak hedefleniyor" dedi.

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