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Haberler Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

09.09.2022, 09:43

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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