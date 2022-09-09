Ticaretin güvenli limanıyız

Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'in kuzeyindeki uluslararası ulaşım ve ticaret hattı Kuzey Koridoru'nda güvenlik sorunlarını artırırken, bölgenin en önemli geçiş merkezi ise Türkiye'nin kilit noktasını oluşturduğu Orta Koridor oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Orta Koridor'un Türkiye'nin günlük 1 milyar euro'yu aşan Avrupa-Çin ticareti hacminden daha fazla yararlanabilmesi ve transit ülke konumunun güçlendirilmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Asya ile Avrupa arasında ticaret ve ulaşım üç ana koridordan gerçekleştirilirken, Rusya'nın içinde bulunduğu 'Kuzey Koridoru', İran üzerinden geçen 'Güney Koridoru' ve Türkiye'nin de dahil olduğu 'Orta Koridor' birçok ülke açısından stratejik önem taşıyor.

Ancak son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı güvenlik gerekçesiyle Kuzey Koridoru'na ilgiyi azaltırken, Orta Koridoru daha cazip hale getirdi. Karaismiloğlu, Türkiye-Çin 51. yılı için hazırlanan dergiye verdiği röportajda, Türkiye'nin dört saatlik uçak seyahatiyle 1 milyar 650 bin insanın yaşadığı 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan tam 67 ülkenin merkezi konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin bu stratejik konumunun bize yüklediği misyon, tüm ulaşım modlarında bölgesel kavşak ve merkez noktası olmaktır. Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olan Türkiye, aynı zamanda bu iki kıtanın güneyde Afrika'ya açılan penceresidir" dedi.

TRANSİT ÜLKE KONUMU

Orta Koridor'un Türkiye'den başlayarak Gürcistan ve Azerbaycan'a ulaştığını, Hazar Denizi geçişi ile Kazakistan veya Türkmenistan limanlarına bağlanarak yine karayolu ve demiryolu ağlarıyla Çin'e uzandığını belirten Karaismailoğlu, "Bu bağlamda Orta Koridor, modern İpek Yolu'nun en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Koridor, ülkemizin günlük 1 milyar euro'yu aşan Avrupa-Çin ticaret hacminden daha fazla yararlanabilmesi ve transit ülke konumunun güçlendirilmesi için büyük önem taşıyor" dedi.

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Çin'in Avrupa ve Orta Doğu'ya karadan en sorunsuz rotasının Orta Koridor olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Türkiye ile Çin ticaret hacmi 2019'dan itibaren yükselme trendine girdi. 2021 itibariyle 35 milyar 905 milyon dolara yaklaşan ticaret hacminin daha yukarılara çıkması için çaba sarf etmeliyiz. Bu hacim içinde Türkiye'nin ihracat miktarının artırılması yönünde gayret gösteriyoruz. Kanal İstanbul için oluşturacağımız otonom gemicilik ve seyrüsefer sistemi ile dünyanın en güvenli lojistik geçişini oluşturacağız" diye konuştu.