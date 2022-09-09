Yerli karina temizleme aracıyla Italya’ya rakip

MEKATRONİK mühendisi Enes Sönmez'in geliştirdiği karina (su altı gövde) temizleme aracı, İtalyan muadillerine rakip oldu. TEKNOFEST Su Altı Teknolojileri Yarışmaları'nda, ürettiği aracıyla 2018 ve 2019'da ikincilik, 2020'de ise üçüncülük alan Sönmez, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın İnsansız Su Altı Robot Sistemleri Yarışması'nda ise ikinci oldu.

KOSGEB DESTEĞİYLE...

'REMORA RT-01' adlı sistem, tekne, yat, feribot gibi araçların yüzeylerindeki deniz canlısı ve yosun tabakasını temizliyor. Yazılımı, elektronik kart donanımı ve mühendisliği yerli olan Remora RT-01 ithal ikamesi sağlıyor. Fırça ve filtre sistemleri uluslararası patent ile korumaya alınan Remora RT-01, lez tabakasını filtre haznesinde toplayıp AB standardında çevre dostu temizlik gerçekleştiriyor. Enes Sönmez, hikayelerinin 2018 yılında TEKNOFEST ile başladığını söyledi.

TEKNOFEST sürecini girişimcilik ile taçlandırmak için KOSGEB'e başvurduklarını belirten Sönmez, "KOSGEB'in desteğiyle 2021 yılında şirket kurduk. Sonrasında TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı'nı da kazanarak TEKNOPARK İstanbul'da firmamızın açılışını gerçekleştirdik" dedi.