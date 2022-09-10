MOSTEM Teknofest’ten şampiyonlukla döndü

TÜRKİYE'NİN ve Manisa'nın gurur kaynağı MOSTEM Lisesi, Teknofest 2022'ye damga vurdu. MOSTEM'in RoboMosb takımı, Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisindeki sunum ve tatbikat ile şampiyon oldu. RoboMosb takımı ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Sanayiye nitelikli ara eleman yetişmesine katkıda bulunan MOSTEM Lisesi robot takımı da, Teknofest Karadeniz Sunum Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Manisa OSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol, MOSTEM lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK