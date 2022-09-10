Yeni ekonomi politikası tüm sorunları çözecek

Yeni ekonomi politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yapısal sorunların hızla çözüme kavuşacağını söyledi. Nebati, e-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde incelediklerini ve analiz ettiklerini kaydetti.

SAHA DENETİMLERİ BAŞLADI

e-Ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri ve pazarlama stratejilerinin, yenilikçi bir altyapı anlayışıyla kurdukları RADAR sistemi ile yakından izlendiği bilgisini veren Nebati, "Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

50 BIN KISI VERGISINI ÖDEMIYOR

BAKAN Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden elde edilen reklam, canlı yayın, içerik üretim, çevirim içi oyun gibi sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini de yakından izlediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bugüne dek YouTube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığıyla elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yükle mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak. Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışıyla mücadelemizi de hızlandırdı. e-Spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor. Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı."