Bilişim Vadisi’nin son konuğu Bakan Varank

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde bulunan Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) Oyun Geliştirme Yaz Kampı'nda 51 ülkeden 600 gençle bir araya geldi. Katılımcıların uykusuz geceler geçirerek oyun tasarladıkları kampın son konuğu Bakan Varank oldu. Varank, "Bundan üç sene önce Türkiye'de bir tane 'unicorn'; yani milyar dolarlık şirket yokken şu anda 6 'unicorn'umuz var. Bunlardan 3'ü oyun ve yazılım firması. Bu alanda yakaladığımız ivme, Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak" dedi.

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