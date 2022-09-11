Bu gençler kuru incirin kaderini değiştirecek

Aydın'da başarıları ile göz dolduran Nazilli Fen Lisesi öğrencileri, kuru incir için geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST 2022'de Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, inciri insan sağlığına zararlı aflatoksin maddesinden arındıran projeleri sayesinde Aydın'ın en önemli ihracat ürünlerinden incirin kaderini değiştirecek. Nazilli Fen Lisesi öğrencileri Hüseyin Efe Karatekin ve Cemil Araz, incir sektöründe en önemli sorunların başında gelen aflatoksinli incirlerin ayıklanması konusunda hazırlamış oldukları proje ile Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST 2022 Samsun Tarım Teknolojileri yarışmasına katıldı.

ULTRAVİYOLE IŞIK ALTINDA

Dört yıldır farklı alanlarda farklı ürünler üzerinde çalışmalar yürütüp patent aldıklarını belirten Hüseyin Efe Karatekin "Bu sene bölgemizin en büyük ihracat kalemlerinden birisi olan kuru incire odaklandık. Ve kuru incirde en büyük problemin aflatoksin olduğunu tespit ettik. Aflotoksinin nasıl ayıklandığını araştırdık. Geleneksel yöntemle elle yapılan ayıklama işlemini karanlık odalarda ultraviole ışık altında yapabileceğimizi tespit ettik" dedi.

MAKİNENİN İMALATINA BAŞLANDI

İNCİRDEKİ zehirleyici ve kansere neden olan bir madde olan aflatoksin kontrolünü insan eli değmeden ve yüzde 100 doğrulukta yapabilecek bir makine ürettiklerini anlatan Karatekin, "Yaklaşık 1 ay önce makinemizin imalatına başladık. Mekanik ve elektroniklerini de Aydın'da sanayide tamamladıktan sonra arkadaşım yazılımlarını tamamladı. Testlerimizi gerçekleştirdik. 150 farklı testte yüzde 99.3 doğruluk elde ettik" dedi.

İHSAN KARATAŞ