Kur korumalı mevduat hacmi 1,3 trilyon lirayı geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat uygulamasının başarı ile sürdüğünü söyledi. Nebati, "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır" dedi. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu mesajları verdi:

TÜM KESİMLER KAZANIYOR

"Ekonominin çarkları Türk lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz kur korumalı mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. Türk lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip.

Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor. Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk lirası tercihimiz var."

YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelinen noktada, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştığı bilgisini paylaştı.