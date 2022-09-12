İZTO, Türkiye akreditasyon birincisi

İZMİR Ticaret Odası, üyelerine kaliteli hizmet vermek için yaptığı çalışmaların karşılığını alarak 'Türkiye akreditasyon birincisi' oldu.

TOBB Akreditasyon Sistemi çerçevesinde, 2021'de denetime giren ticaret odaları arasında en yüksek puanı aldıklarını söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Bu sertifika, 90 bin üyemiz için yaptığımız çalışmaların bir ödülü. Üyelerimize verdiğimiz tüm hizmetlerde önceliğimiz her zaman 'kalite' oldu. Çalışmalarımızın böyle anlamlı bir ödülle taçlanması bizi gururlandırdı. Bu motivasyonla projelerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

GENİŞ KATILIMLI TÖREN

TOBB'daki törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, oda ve borsa başkanları katıldı. İZTO'nun ödülünü, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit, Genel Sekreteri Prof. Mustafa Tanyeri ve Akreditasyon Yönetmeni Pelin Alşan; Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Akreditasyon Kurul Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz'un elinden aldı.