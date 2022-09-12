Tarımda yerli tohumla dışa bağımlılık azalıyor

Türkiye, yerli tohum geliştirerek, çiftçilerin dışa bağımlılığını azaltıyor. TAGEM, yüzde 100 yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük paya sahip. Türkiye'de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57'si, makarnalık buğdayın yüzde 63'ü, arpanın yüzde 68'i, çeltiğin yüzde 50'si, mercimeğin yüzde 90'ı, nohutun yüzde 60'ı ve pamuğun yüzde 21'i TAGEM'in ürettiği yerli-milli tohumlardan sağlanıyor. Dünya nüfusu yükselirken, her geçen günde gıda talebi artıyor.

Türkiye, tarımsal üretimi ile Avrupa Birliği'nin en büyük, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisini oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), yerli tohumculuğun geliştirilmesi için yerli bitki ıslahı ve geliştirme çalışmalarını artırarak devam ediyor.

YERLİ VE MİLLİ 911 ÇEŞİT

TAGEM'in yürüttüğü projelerden tarla bitkileri yüzde yüz yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük pay sahibi. Geliştirilen bu çeşitler, çiftçilere ulaştırılıyor. Tarla bitkileri alanında üretilen sertifikalı tohum üretiminin yüzde 44'lük kısmı TAGEM tarafından geliştirilen çeşitlerden oluşuyor.

Türkiye'de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57'si, makarnalık buğdayın yüzde 63'ü, arpanın yüzde 68'i, çeltiğin yüzde 50'si, mercimeğin yüzde 90'ı, nohutun yüzde 60'ı ve pamuğun yüzde 21'i, TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından üretilen yerli ve milli tohumlardan sağlanıyor.

Geliştirilen yerli ve milli kenevir, siyez buğdayı, antioksidan oranı yüksek siyah çeltik, insan gıdası (diyet) amaçlı kullanılacak olan kavuzsuz arpa çeşitleri ve kavılca buğdayı, doubled haploid yöntemiyle geliştirilen ekmeklik buğday ile oleik aspir çeşidi ilk defa tescil ettirilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu.

10 ADET PATATES TÜRÜ

Türkiye'de ilk defa 2 adet indirgeyici mısır hattı tescil ettirilerek koruma altına alınması için gerekli başvurular yapıldı. Geliştirilen 10 adet yerli patates çeşidi ve tıbbı aromatik bitkilerde geliştirilen 25 çeşit, ülke ekonomiye büyük katkılar sağlamak üzere üretime kazandırıldı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK