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Haberler Ekonomi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 42 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

13.09.2022, 09:37

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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