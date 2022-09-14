Almanya’da enflasyon yine 50 yılın zirvesinde

Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü. Almanya'da Mayıs 2022'de enflasyon yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.



ÇİFT HANELER MÜMKÜN

Destatis açıklamasında, yıllık enflasyon oranının son altı ayda yüzde 7'nin oldukça üzerinde kaldığına vurgu yapılarak "Özel etkilere rağmen, enflasyon oranı hala büyük ölçüde savaş ve kriz nedeniyle tüm enerji ürünlerinde yaşanan fiyat artışları tarafından belirleniyor." ifadelerine yer verildi. Destatis Başkanı Georg Thiel, enerji ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının hala yüksek enflasyonun ana nedeni olduğunu belirterek, "Haziran- Ağustos döneminde uygulanan 9 avroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıt indirim genel enflasyonu aşağı yönlü hafifçe baskıladı." ifadesini kullandı. Ekonomistler, 2022 yılı için yüzde 8,1'lik ortalama enflasyon beklerken, Rusya'dan enerji ithalatının durması halinde gelecek birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli seviyelerin görülmesinin de mümkün olabileceğine işaret ediyor.



ABD'DE TÜFE BEKLENTİLERI AŞTI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle birlikte İspanya'da enflasyon oranı art arda son üç aydır çift hanelerde seyrediyor. Ülkede enflasyon oranları haziranda yüzde 10,2, temmuzda yüzde 10,8 seviyesinde olurken, ağustosta yüzde 10,5 olarak tespit edildi.