  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi alacak!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi alacak!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

16.09.2022, 09:55

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 5-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 30.09.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA