Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:
"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 5-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 30.09.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir."
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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