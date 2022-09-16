Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru öğrencisi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 5-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 30.09.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir."