KOBİ’lere 200 milyar lira

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği iş birliği ve Akbank'ın desteğiyle şubat ayında başlatılan "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" kapsamında 7 ilde bölgesel düzeyde gerçekleştirilen çalıştayların sonucunda "Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu"nu yayımladı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye'nin yeşil dönüşümde dünya ile rekabet edebileceği önemli fırsatlara sahip olduğunu belirterek, "Yeşil dönüşüm; her bir halkasını insanların, kurumların ve politika yapıcıların oluşturduğu sağlam bir zincirin oluşmasına bağlı. Bu zincirin en önemli halkalarından birini de KOBİ'lerimiz oluşturuyor. KOBİ'lerin dönüşümü olmadan yeşil dönüşümün sağlanması mümkün değil" dedi.

KAS Derneği Türkiye Temsilcisi Walter Glos ise "Yeşil dönüşüm Türk şirketlerinin Avrupa pazarında rekabet gücünü artırabilmeleri açısından büyük bir fırsat. Siyasi açıdan ise Türkiye'nin Avrupa entegrasyonu sürecine önemli bir katkıdır. Siyasetin bu süreci destekleyici adımları gerekli ve önemlidir. KAS Türkiye olarak yeşil dönüşüm konusuna olan desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için 2030 yılına kadar 200 milyar liralık bir finansman kullandıracaklarını açıkladı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK