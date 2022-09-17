Enflasyon beklentisi yüzde 67.73 oldu

MERKEZ Bankası'nın dolar, enflasyon, büyüme ve politika faizi öngörülerinin bulunduğu Eylül ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.73, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 13.00, dolar kuru beklentisi 19.51 lira ve büyüme beklentisi yüzde 4.8 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.60 iken, yüzde 67.73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 41.99 iken, bu anket döneminde yüzde 36.74 oldu.

KATILIMCILARIN cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/ TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19.65 lira iken, bu anket döneminde 19.51 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22.03 lira ve 22.07 lira olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.8 iken, bu anket döneminde yüzde 4.5 olarak gerçekleşti.