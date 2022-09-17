Sosyal konut hamlesine müteahhitlerden destek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilgi her geçen gün artarken İzmirli müteahhitler de daha fazla konut üretimi için güçbirliği yaptı. İzmir depreminin yaşandığı Bornova ve Bayraklı'da müteahhitler Bornova ve Bayraklı Müteahhitler ve İşadamları Derneği çatısı altında birleşti. Genel Kurul'da Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan ve listesi oybirliğiyle güven tazeledi. İzmirli müteahhitlerden sosyal konut hamlesine de tam destek geldi.

İSTİHDAM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Üyelere teşekkür eden Başkan Caner Tan, "Derneğimizin kapsamını genişlettik. Artık ve Bornova ve Bayraklı Müteahhitler ve İşadamları Derneği olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizde her yıl 800 bin yeni konut ihtiyacı bulunuyor. Yaşanan fiyat artışlarından dolayı işletme sermayesi düşük şirketler ise sektöre veda ediyor. Bizler dernek çatısı altına buluşarak sorunlarımızı belediyeler ve bakanlık nezdinde çözmek için çalışıyoruz. İnşaat maliyetleri son bir buçuk yılda oldukça arttı. Konut kredilerindeki yetersizlik de sektörü dar boğaza itti. Önümüzdeki yıllarda sektörün canlanacağını düşünüyoruz. İstihdam ve ekonomi için çalışacağız" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜFED Başkanı İsmail Kahraman da, "İzmir'in farklı ilçelerinde faaliyet gösteren 16 derneğimizle Müteahhitler Federasyonu olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Ankara ve Gaziantep federasyonlarıyla birleşerek İMKON Müteahhitler Konfederasyonu'nu kurduk. TOBB'da Müteahhitler Meclisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. İzmir Ticaret Odası'nda sektörümüzü temsilen geçen dönem 67. Meslek Komitesi olan Müteahhitler Komitesi'nde üyelerimize hizmet ettik. Şimdi de, Sayın Özgener ile birlikte 67. Meslek Komitesi Müteahhitleri olarak aynı listeden seçime gideceğiz. Sorunların çözümü için MÜFED ve İZTO olarak ilgili bakanlıklara raporlar gönderiyoruz. Derneğin yeni yönetiminin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'YENİ YÖNETİME BAŞARILAR'

Yeni Yönetim Kurulu'na başarılar dileyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Derneği'nin Bayraklı ile buluşmasından mutlu oldum. Sektörel güçbirliğine inanan birisi olarak İzmir'e hep birlikte destek olmak çok önemli. İzmir'in kentsel yenilemeyle ilgili çok büyük bir dönüşüme ihtiyacı var. Bununla ilgili müteahhitlere de önemli görevler düşüyor. İzmir'de ada bazında kentsel dönüşüm ve genişleme çalışmalarının yapılması kaçınılmaz" diye konuştu. Genel kurul kararıyla derneğin onursal başkanlığına getirilen Kurucu Başkan Hasan Ali Karaman ile Başkan İduğ, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜFED Başkanı İsmail Kahraman ve MÜFED Onursal Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'a plaket verildi.

MESLEKİ GÜÇBİRLİĞİ VURGUSU

Nasır ise "İzmir'in ve inşaat sektörünün sorunlarını yakından takip ediyorum. Gerek sahada gerekse mecliste çalışmalarımızı sürdürüyorum. Bunlar için STK'lardan da destek aldım. Bugüne kadar 30-35 kanunun imzalanmasına katkı sağladım. Milletvekilleri, bürokratlar ve teknik donanıma sahip kişiler tarafından konular inceleniyor; iktidar ve muhalefet temsilcileriyle masaya yatırılarak çözüm oluşturuluyor. İzmir olası bir depreme karşı hazırlıklı olmalıdır. 17 fay hattı var, 13 tanesi aktif. 30 Ekim'de yaşadığımız deprem öngöremediğimiz ve bize ait olmayan bir fay hattında gerçekleşti. Yıkılan binaların hepsi ruhsatlı ve onaylı binalardı. 1999'a kadarki yapıların da bundan sonraki süreçte gözden geçirilmesi ve dönüştürülmesi gerekiyor. İzmir'in yüzde 80'inin dönüşmesi lazım. Büyük bir depremin telafisi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Bornova ve Bayraklı Müteahhitler ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Caner Tan, Başkan Yardımcısı Onur Durmuş ve Orhan Tuğberk Kucur, Üyeler Serkan Orkun, Fatih Yağmur, Baha Eren, Mustafa Kava, Sercan Eroğlu, Ahmet Nasır, Ali Gümüş, Mehmet Dikici. Denetim kurulu üyeleri Ender Tan, Can Serçe ve Nurullah Satılmaz.

■ TOLGA TEKİN