Oto galerilerin kilometre oyunu

Oto galericilerin kilometre oyunu deşifre oldu. Galeri sahiplerinin, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen araçlara satış yasağı uygulamasına ilan sitelerindeki kilometre bilgilerini değiştirerek uyum sağlamaları dikkat çekti. Geçtiğimiz ay 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

ANINDA FARK EDİLDİ

Bu kapsamda ikinci el araç fiyatlarında fahiş fiyat artışını önlemek için yapılan 6+6 yönetmeliği 16 Eylül itibarıyla başladı. Uygulamayla birlikte galericiler de kararı delecek yöntem bularak ilanları yeni yönetmeliğe göre güncelledi. Galericilerin, yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte ilandaki araçları kaldırmadığı, kilometre bilgisini güncelleyerek yayında tuttuğu belirlendi. İlan sitelerindeki 'sıfır' araçların kilometre bilgilerinin anında "6001"e dönüştüğü görüldü. Ayrıca yayına konulan yeni ilanlarda satıcıların isminin değiştirildiği de görüldü.

İHLAL EDENLERE 300 BİN TL CEZA

TÜRKİYE Noterler Birliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları tüm ayrıntılarıyla günlük olarak takip edilecek. Bu kapsamda, 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal eden 2. el araç satışı yapanların idari para cezası 8 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi.