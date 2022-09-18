‘Üreticimizin tüm üzümünü alacağız’

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 19 Eylül'den itibaren Manisa'da ortalama bin ton olan günlük kuru üzüm alım kapasitesini 2 bin tonun üzerine çıkaracaklarını bildirdi.

Manisa'da 9 istasyonda yapılan kuru üzüm alım işlemini yerinde incelediklerini ve üreticilerin memnuniyetine tanık olduklarını belirten Güldal, "Üreticilerimiz devletin vermiş olduğu fiyatın çok değerli olduğunu ifade ettiler. Randevularını da alarak TMO'yu tercih ediyorlar. Üreticimize 31 Aralık'a kadar, alım tarihi duyurduk. Bu tarihe kadar üreticinin getirdiği, alım kriterlerimizi karşılayan tüm ürünü alacağız" diye konuştu.