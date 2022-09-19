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Haberler Ekonomi Akaryakıtta yeni indirim! Yarından itibaren...

Akaryakıtta yeni indirim! Yarından itibaren...

Brent petrol tarafında yaşanan dalgalanmaların etkisiyle benzin ve mazot fiyatı değişiyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; petrolde yaşanan geri çekilmenin etkisiyle bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatları için yeni indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halinde İzmir'deki fiyatın 23,19 TL olması bekleniyor

19.09.2022, 18:20

Akaryakıtta yeni indirim! Yarından itibaren...
enzin, motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları brent petrol ve ABD Doları'ndaki dalgalanmaların etkisiyle yön buluyor. Petrol piyasasında son dönemde düşüş devam ederken vatandaşlar akaryakıta indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için indirim bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrol fiyatları geri çekildikçe, benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim haberleri geliyor.

Sektör temsilcileri indirimin pazartesi günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1 lira 76 kuruş civarında olması bekleniyor

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halinde fiyatların İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olması bekleniyor

İZMİR'DE BUGÜNKÜ AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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