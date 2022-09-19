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Haberler Ekonomi İlk lisanlı zeytinyağı deposu Akhisar’da

İlk lisanlı zeytinyağı deposu Akhisar’da

19.9.2022

İlk lisanlı zeytinyağı deposu Akhisar’da

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, 6 bin 500 ton kapasiteye sahip lisanslı depo kurulması için protokol imzaladı. Akhisar'da kurulacak Türkiye'nin ilk lisanslı zeytin ve zeytinyağı deposunda ürünler hijyenik ve iklimlendirilmiş ortamda korunacak. Lisanslı depoculukta devlet tarafından sağlanan stopaj, kira, analiz ve nakliye desteğiyle birçok giderden muaf tutulan çiftçiler, daha fazla gelir elde etme imkanı bulacak. Başkan Dutlulu, "Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı İhtisas OSB olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz ve zeytin ile zeytinyağı üreticilerimiz için toplamda 6500 tonluk lisanslı depomuzu şehrimize kazandırıyoruz" dedi. Alhat ise verdiği destek nedeniyle Dutlulu'ya üreticiler adına teşekkür etti.

■ KENAN MOLLA

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