Kuaförlerden ara eleman sıkıntısına çözüm talebi

İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Sezai Apaydın, Hafta Başı Sohbetleri'nin konuğu oldu. Apaydın, İzmirli kuaförlerin sanatsal olarak Türkiye'nin en iyileri arasında yer aldığını söyledi. Ara eleman eksikliğinin kuaförlerin en büyük sorunları arasında geldiğini belirten Apaydın çözüm için çaba harcadıklarını kaydetti.



● İzmir'deki kuaför esnafının şu anki durumunu anlatabilir misiniz?

İzmir'deki kuaförler, manikür ve güzellik salonları esnafı olarak pandemiden sonra zararlarımızı az da olsa kapatmaya çalışıyoruz. Ancak kullandığımız ürünlerin aşırı zamlanması kira, elektrik, su, personel giderlerinin yüzde 100 ile yüzde 150 artması bizleri son derece sıkıntıya itti. Yani işletmeler bu zamları müşterilerine yansıtamadığı için zor durumdadır.



PRİM VE KDV DESTEĞİ



● Kuaför esnafının sorunlarının çözümü için neler yapılmalı?

Meslektaşlarımızın bu zor durumdan çıkabilmesi için devletimiz tarafından birkaç adım atılması gerek. Devletin SSK primleri ve KDV ödemelerinde, belediyelerin de su giderlerinde meslektaşlarımıza indirim sağlaması gerekir. Kısmen de olsa indirimler faydalı olur diye düşünüyorum.



● Oda olarak yaptığınız çalışmalarınız ve beklentileriniz nelerdir?

Bizler oda olarak üyelerimizin her türlü sorununa çözüm üretmeye çalışıyoruz, ayrıca sanatsal ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Her yıl uluslararası düzeyde bir fuar düzenleyip meslektaşlarımızın bu sayede her türlü yeniliği takip edebilmesini sağlamak istiyoruz. Meslektaşlarımızın sanatlarını geliştirmesi ve uluslararası düzeyde adını duyurması için bundan sonra da faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ek olarak şunu söyleyebiliriz. Bizim en büyük sorunumuz ara eleman problemidir. Bu sorunumuzu çözebilmek için biz de elimizi taşın altına sokuyoruz. Bu konuda çözümler üretmek için odamızın bünyesinde çeşitli kurslar açıyoruz. Şu anda manikür ve makyaj konularında kurslarımız var. Bunu da çeşitli branşlarda devam ettireceğiz. Ayrıca meslek liseleri ile ortak çalışmalar yürütüyoruz ve oda olarak öğrencilere mesleki destek veriyoruz. Bu anlamda meslek liseleri ile işbirliği yapmamız sektörümüz için büyük önem taşıyor.

SANATSAL ANLAMDA ÇOK İLERİ DÜZEYDELER

● İzmir'deki kuaför esnafının Türkiye'deki yeri nedir?



İzmirli kuaför ve güzellik uzmanı üyelerimizin Türkiye'nin geneline bakıldığında sanatsal olarak çok ileri düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Odamız bünyesinde çok iyi yetişmiş, başarılı işletme sahibi genç arkadaşlarımız var. Çalışma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız hafta tatili kararı aldı. Ayrıca güzellik uzmanlarımızın salonlarında kullandıkları (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20J/cm2 enerji sınırını geçmeyen yeni bir yönetmelikle serbest bırakılmıştır. Bunu da müjde olarak güzellik salonlarına duyurmak isterim.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTABAŞI SOHBETLERİ