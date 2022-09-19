  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kuru üzüm ihracatı 250 bin tonu aştı

Kuru üzüm ihracatı 250 bin tonu aştı

19.9.2022

Kuru üzüm ihracatı 250 bin tonu aştı
Türkıye'nin 2021-2022 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 252 bin 354 ton olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, iki sezonda ihracat 99 ülkeye ulaştı. Türkiye, 1 Eylül 2021- 31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan sürede kuru üzüm ihracatında yüzde 13 artış sağladı. İhracat değer bazında da yüzde 3 artışla 441 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Üretici ve ihracatçı açısından verimli bir sezonu geride bıraktık, 2022-2023 sezonunda 300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA