Kuru üzüm ihracatı 250 bin tonu aştı

Türkıye'nin 2021-2022 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 252 bin 354 ton olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, iki sezonda ihracat 99 ülkeye ulaştı. Türkiye, 1 Eylül 2021- 31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan sürede kuru üzüm ihracatında yüzde 13 artış sağladı. İhracat değer bazında da yüzde 3 artışla 441 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Üretici ve ihracatçı açısından verimli bir sezonu geride bıraktık, 2022-2023 sezonunda 300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

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