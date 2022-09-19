Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli 11 Bilişim Personeli alım ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre şu açıklama yapıldı; "Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (onbir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) adet pozisyona başvuruda bulunabilecektir."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.