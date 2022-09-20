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Haberler Ekonomi Aydın Sehir Hastanesi ile otoyol 2023’te hazır

Aydın Sehir Hastanesi ile otoyol 2023’te hazır

20.9.2022

Aydın Sehir Hastanesi ile otoyol 2023’te hazır

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, iktidar tarafından 2023'te Aydınlıların hizmetine sunulacak makro yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Aydın Şehir Hastanesi ile Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te hizmete gireceğini ifade eden Savaş, ilin bu yıl turizmden de hak ettiği payı almasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Savaş, "4 bin kişinin istihdam edileceği 1400 yatak kapasiteli şehir hastanemiz Aydınımız için çok önemli bir yatırımdır. Adliye Sarayı yapılacak. 1.5 milyarlık Sarıçay Barajı da Söke-Kuşadası-Güzelçamlı ve Davutlar'ın memba kalitesinde içme suyuna kavuşmasını sağlayacak. 7 OSB'mize her geçen gün yeni yatırımcılar geliyor" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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