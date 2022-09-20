FED kararı öncesi altında düşüş sürüyor

Küresel piyasalarda enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin arttığına işaret eden gelişmelerin yaşandığı süreçte gözler bir kez daha merkez bankaları faiz kararlarına çevrildi. Başta ABD ve Türkiye olmak üzere İngiltere, Çin ve Japonya dahil 25 ülke bu hafta faiz kararı açıklayacak. En kritik karar 21 Eylül'de Fed'den gelecek. Fed kararı öncesi gram altında geri çekilme dün de sürdü. ABD Merkez Bankası Fed'in 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlanırken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı konuşmada, bankanın gelecek dönem para politikası stratejisi hakkında ipuçları aranacak. Dolar endeksi Cuma gününe kıyasla yüzde 0.09 yükselişle 109.66 seviyesinde seyretti. Dolar/ TL 18,25'in üzerinde işlem gördü. Brent ham petrolü vadeli kontratları 91.95 dolara yükselirken, altın Fed'in, keskin faiz artıracağı beklentileriyle geriledi. Altının ons fiyatı 1,669.69 dolara indi. Gram altın dün gelen satışlarla 975 lirayı gördü.