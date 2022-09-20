Genisbant internet abone sayısı yüzde 41,7 yükseldi

TÜRKİYE'DE 2016-2021 yıllarını kapsayan süreçte nüfus yüzde 6,1 artarken, mobil telefon abone sayısı yüzde 15, genişbant internet abone sayısı yüzde 41,7, mobil genişbant internet abone sayısı da yüzde 35,4 artış kaydetti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre ankesörlü telefon ve 2. nesil mobil telefonlar yerini yeni teknolojilere bırakmaya devam ediyor. Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam genişbant internet abone sayısı 88 milyon 164 bine ulaşırken, sabit genişbant internet abone sayısı 18,1 milyona, mobil genişbant internet abone sayısı da 70 milyona çıktı.

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