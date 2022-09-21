İzmir’de 66 projeye 1,6 milyarlık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir'deki 66 projeye 1 milyar 653 milyon lira tutarında teşvik desteği vereceğini duyurdu. En fazla destek yakın zamanda Medical Park Hastaneler Grubu'ndan ayrılan Sentez Sağlık Hizmetleri şirketinin Karşıyaka'daki Medical Point Hastanesi yatırımına tahsis edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.



SENTEZ SAĞLIK İLK SIRADA

Bakanlık İzmir'den ise 66 projeye teşvik belgesi vereceğini açıkladı. Bu projelerin yatırım tutarı ise 1 milyar 653 milyon lira olarak belirlendi. Bu yatırımların hayata geçmesi ile bin 135 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Teşviklerin 12'si enerji, 7'si hizmetler, 44'ü imalat, 2'si madencilik ve 1'i tarım sektöründeki şirketlere verilecek. Teşviklerin 4'ü de yabancı sermayeli girişimlere gidecek. İzmir'deki en fazla teşviki Sentez Sağlık Hizmetleri şirketinin İzmir'deki yatırımı alacak. Bakanlıktan alınacak teşvik desteği hastane modernizasyonunda kullanılacak. Yaptığı yatırımla 50 kişiye istihdam sağlamayı planlayan şirket, 182 buçuk milyon değerinde KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi ve yatırıma katkı oranı desteği alacak.

MEDİCAL PARK'TAN AYRILMIŞLARDI

Sentez Sağlık Hizmetleri geçtiğimiz aylarda Medical Park Hastaneler Grubu'ndan ayrılarak marka hastane isimlerini Medical Point olarak değiştirmişti. Şirketin Karşıyaka'da hastanesi bulunuyor. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ve CEO'luğunu Veysi Kubba yürütüyor.