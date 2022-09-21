‘Tedarikte öne çıktık’

Avrupa'da Ukrayna'daki savaşla başlayan enerji krizi nedeniyle Rus ve Avrupalı firmalar tarım ürünleri tedariki için gözlerini Türkiye'ye çevirdi. SERKONDER (Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, Türkiye'nin jeopolitik konumunun sektöre büyük avantaj sağladığını belirtti. Kozan, "Yaşanan bu kriz, ülkeleri yerinde üretim ve modern seracılığa yatırıma teşvik edecek. İleri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesine sahip üyelerimiz hem Avrupa hem de Rusya'nın sera projelerine hızlı cevap verebilecek kapasite ve kabiliyettedir. Ülkemiz; dünya sera yetiştiriciliğinde 5. sırada, Avrupa'da ise 2. sıradadır. Ruslar çeşitli Avrupa ülkelerinden tedarik ettiği ürün ve hizmetleri şimdi ileri teknoloji ile üretim yapan ve yazılım otomasyon anlamında üst düzeyde çözümler sunan Türk firmalarından talep etmeye başladı" diye konuştu.





MODERN BİRER FABRİKA GİBİ

Seracılığın ülkemizde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu ifade eden Kozan, "Yazılım, otomasyon ve mühendislik anlamında sektörümüz dünya ülkeleriyle rekabet edecek konumdadır. Sera alanlarının artması gerek. Çünkü modern seralar adeta bir fabrikadır. Dernek üyesi seracılar ürünlerinin yaklaşık yüzde 75'ini yurt dışına satıyor" diye konuştu. Growtech Fuarı'nda uluslararası firmalarla önemli görüşmeler ve ihracat bağlantıları yaptıklarını kaydeden Başkan Kozan, "Bu yıl düzenlenecek Growtech fuarına ayrı bir önem veriyoruz. Pandemi sonrası yeni pazarlar açılacak" ifadelerini kullandı.



YENİLİKLER ANTALYA GROWTECH FUARI'NDA

GROWTECH Fuar Direktörü Engin Er, dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olan Growtech'in Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 23-26 Kasım tarihlerinde 21. kez kapılarını açacağını ve 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtti. Türkiye'nin tarım ihracatına katkı yapmaktan mutlu olduklarını belirten Er, "Fuara katılan ülke sayısı artıyor. Fuarda birçok iş bağlantıları kurulacak" dedi.

TOLGA TEKİN / SEKTÖRÜN SESİ