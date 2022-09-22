2 arabuluculuk merkezi hizmete girdi

İZMIR Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odasında arabuluculuk merkezleri açıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24. Dönem TBMM Meclis Başkanı, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek ile İzmir Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (İZTOTAM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, etkinlikte iş dünyasının dinamik yapısı nedeniyle ticarette karşılaşılan tıkanıklıklara karşı hızlı ve pratik çözümlere ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Açılışa AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk katıldı.